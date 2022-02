(Di domenica 27 febbraio 2022)edla notizia”. La coppia lascerà il posto dietro al bancone del TG satirico di Antonio Ricci lunedì 28 febbraio, permettendo il ritorno alla conduzione di Gerry Scotti e Francesca Manzini. Da lunedì 28 febbraio torna al timone dila notizia Gerry Scotti affiancato da Francesca Manzini. I due, che prendono il posto di, rimarranno alla guida del Tg satirico di Antonio Ricci fino al 26 marzo. Gerry Scotti, con 380 puntate all’attivo, inaugura la dodicesima edizione ae la terza al fianco della collega: «Per me tornare qui – ha spiegato – è come tornare a casa, e tornare a ...

Advertising

SirDistruggere : Achille Lauro vince il festival di San Marino e Ezio Greggio a Striscia la Notizia commenta “più adatto a San Patri… - trash_italiano : Ezio Greggio a Striscia: “Achille Lauro si è affidato a Sanremo, poi a San Marino, eppure, visto il personaggio, qu… - stocaxxata : RT @trash_italiano: Ezio Greggio a Striscia: “Achille Lauro si è affidato a Sanremo, poi a San Marino, eppure, visto il personaggio, quello… - infoitcultura : Striscia, Ezio Greggio e Silvia Toffanin salutano: ecco chi saranno i nuovi conduttori - zazoomblog : Striscia Ezio Greggio e Silvia Toffanin salutano: ecco chi saranno i nuovi conduttori - #Striscia #Greggio #Silvia… -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Ezio

... fraGreggio e Achille Lauro . La ragione del conflitto è da individuarsi in una frase poco felice dell'attore e conduttore, che durante una puntata dila notizia avrebbe dato al ...E poi c'è l'impegno conla notizia , dove Silvia affiancaGreggio al posto di Enzo Iacchetti . Ma c'è di più. Come dicono in molti, la Toffanin sta per diventare la nuova Maria De ...Gerry Scotti torna a Striscia la notizia con Francesca Manzini e avvisa la collega: "Non hai bisogno di strafare" Si è conclusa ieri sera l'esperienza ...Una battuta di Ezio Greggio su Achille Lauro durante una puntata di Striscia la notizia ha scatenato un vespaio di polemiche, ed è guerra fra la redazione del programma e il manager del cantante.