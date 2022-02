Spezia Roma 0-0 LIVE: padroni di casa in dieci! (Di domenica 27 febbraio 2022) Allo stadio Picco, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Spezia e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Picco, Spezia e Roma, match valido per la 27ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Spezia Roma 0-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO 3? Occasione Roma – Mancini, tutto solo, svetta su calcio d’angolo di Veretout. Provedel respinge il colpo di testa centrale. 8? Tiro Roma – Pellegrini tira repentinamente sul palo sinistro. La palla esce di qualche metro. 13? Sostituzione Spezia – Fuori Jacopo Sala, dentro Giulio Maggiore. 16? Occasione Spezia – Verde addomestica magicamente un lancio lungo di Kiwior e salta ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Allo stadio Picco, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Picco,, match valido per la 27ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO 3? Occasione– Mancini, tutto solo, svetta su calcio d’angolo di Veretout. Provedel respinge il colpo di testa centrale. 8? Tiro– Pellegrini tira repentinamente sul palo sinistro. La palla esce di qualche metro. 13? Sostituzione– Fuori Jacopo Sala, dentro Giulio Maggiore. 16? Occasione– Verde addomestica magicamente un lancio lungo di Kiwior e salta ...

DiMarzio : Le formazioni ufficiali di #SpeziaRoma - LAROMA24 : Spezia-Roma: la moviola. Solo giallo ad Amian per una gomitata a Zalewski #AsRoma - IO_Dan_ : La Roma è talmente scarsa che i tifosi dello Spezia non devono preoccuparsi di dover giocare un tempo in 10 contro 11, anzi #speziaroma - KikkoSport : ?? CARTELLINO ROSSO 45’ Kelvin Amian [Spezia] ?? Roma 0-0 #SerieA ???? - PagineRomaniste : 45' - Tre i minuti di recupero. Spezia 0-0 Roma #ASRoma #SpeziaRoma -