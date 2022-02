Perché fatico a scrivere di Ucraina (e odio la guerra) (Di domenica 27 febbraio 2022) Sollecitato da amici e colleghi a commentare la crisi Ucraina, è invece il caso di spiegare il motivo della mia reticenza a riguardo. Iniziata molto prima del recente rinfiammarsi dello scenario. Lo richiede il drammatico epilogo bellico voluto da Mosca di questi giorni che rischia di caricare questo silenzio di significati non suoi. I motivi di questa assenza dal tema, strana per l’analista di questioni internazionali che si occupa (anche) di vicende russe – sono principalmente due e seguono l’andamento della crisi. Per essere compresi, necessitano di richiami autobiografici alla propria esperienza nei tre conflitti (Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia-Kosovo) che negli anni Novanta hanno devastato il mio paese d’origine, la ex-Jugoslavia. Il primo motivo si manifesta già nel 2014, nei primissimi giorni in cui la questione Ucraina esplode in tutta ... Leggi su formiche (Di domenica 27 febbraio 2022) Sollecitato da amici e colleghi a commentare la crisi, è invece il caso di spiegare il motivo della mia reticenza a riguardo. Iniziata molto prima del recente rinfiammarsi dello scenario. Lo richiede il drammatico epilogo bellico voluto da Mosca di questi giorni che rischia di caricare questo silenzio di significati non suoi. I motivi di questa assenza dal tema, strana per l’analista di questioni internazionali che si occupa (anche) di vicende russe – sono principalmente due e seguono l’andamento della crisi. Per essere compresi, necessitano di richiami autobiografici alla propria esperienza nei tre conflitti (Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia-Kosovo) che negli anni Novanta hanno devastato il mio paese d’origine, la ex-Jugoslavia. Il primo motivo si manifesta già nel 2014, nei primissimi giorni in cui la questioneesplode in tutta ...

