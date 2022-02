Maria Grazia Cucinotta: “Sono stata discriminata per le mie origini meridionali” (Di domenica 27 febbraio 2022) Il talento di Maria Grazia Cucinotta è senza dubbio un grande vanto per l’Italia. L’attrice, infatti, ha costruito una brillante carriera e si è fatta conoscere anche a livello internazionale, in particolar modo per aver recitato nel film Il postino di Michael Radford (accanto a Massimo Troisi ) e per aver partecipato alla saga 007 Il mondo non basta. Ma non solo, oggi è anche una grande produttrice cinematografica, nota anche negli Stati Uniti. Nonostante il successo, però, agli esordi ha dovuto affrontare diversi episodi di razzismo nei quali è stata discriminata per le sue origini siciliane. Ha raccontato tutto questo e molto altro a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, durante la puntata di sabato 26 febbraio 2022: “Mi hanno cambiato nome, la prima agenzia di moda mi aveva ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 27 febbraio 2022) Il talento diè senza dubbio un grande vanto per l’Italia. L’attrice, infatti, ha costruito una brillante carriera e si è fatta conoscere anche a livello internazionale, in particolar modo per aver recitato nel film Il postino di Michael Radford (accanto a Massimo Troisi ) e per aver partecipato alla saga 007 Il mondo non basta. Ma non solo, oggi è anche una grande produttrice cinematografica, nota anche negli Stati Uniti. Nonostante il successo, però, agli esordi ha dovuto affrontare diversi episodi di razzismo nei quali èper le suesiciliane. Ha raccontato tutto questo e molto altro a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, durante la puntata di sabato 26 febbraio 2022: “Mi hanno cambiato nome, la prima agenzia di moda mi aveva ...

