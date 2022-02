La foto di Zelensky e la maglietta con la svastica è un fotomontaggio (Di lunedì 28 febbraio 2022) Circola sui social una foto raffigurante il Presidente dell’Ucraina Zelensky mentre tiene in mano una maglia di calcio gialla con una svastica blu con i simboli ucraini. Si tratta di un fotomontaggio. La stessa foto era stata segnalata a Open Fact-checking via Twitter, dove abbiamo smentito la veridicità dell’immagine. Per chi ha fretta Una foto ritrae il Presidente ucraino Zelensky con in mano una maglietta gialla e la svastica blu. La foto è un fotomontaggio, l’originale mostra Zelensky con la maglietta della nazionale di calcio ucraina con il numero 95. Analisi In uno dei post che condividono l’immagine leggiamo: «ED INFINE AGGIUNGO IO ECCO IL BUON ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022) Circola sui social unaraffigurante il Presidente dell’Ucrainamentre tiene in mano una maglia di calcio gialla con unablu con i simboli ucraini. Si tratta di unmontaggio. La stessaera stata segnalata a Open Fact-checking via Twitter, dove abbiamo smentito la veridicità dell’immagine. Per chi ha fretta Unaritrae il Presidente ucrainocon in mano unagialla e lablu. Laè unmontaggio, l’originale mostracon ladella nazionale di calcio ucraina con il numero 95. Analisi In uno dei post che condividono l’immagine leggiamo: «ED INFINE AGGIUNGO IO ECCO IL BUON ...

