Il Cagliari ferma il Torino ed esce dalla zona retrocessione: Belotti non basta ai granata (Di domenica 27 febbraio 2022) Lunch match amaro per il Torino. I granata hanno incassato una brutta sconfitta nell’anticipo della domenica della 27ª giornata di Serie A. La squadra guidata da Juric nulla ha potuto contro un ottimo Cagliari. Bellanova ha sbloccato il match al 21? portando la squadra sarda in vantaggio. Belotti ha pareggiato al 54?, ma al 62? Deiola ha riportato in vantaggio il Cagliari. Il Toro resta quindi a 33 punti, mentre il Cagliari esce dalla zona retrocessione. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 27 febbraio 2022) Lunch match amaro per il. Ihanno incassato una brutta sconfitta nell’anticipo della domenica della 27ª giornata di Serie A. La squadra guidata da Juric nulla ha potuto contro un ottimo. Bellanova ha sbloccato il match al 21? portando la squadra sarda in vantaggio.ha pareggiato al 54?, ma al 62? Deiola ha riportato in vantaggio il. Il Toro resta quindi a 33 punti, mentre il. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

DAZN_IT : Il #Cagliari non si ferma più: 15 punti in 8 partite ?? Vittoria a Torino: 1-2 con i gol di Bellanova e Deiola ?… - osmanmc07 : RT @DAZN_IT: Il #Cagliari non si ferma più: 15 punti in 8 partite ?? Vittoria a Torino: 1-2 con i gol di Bellanova e Deiola ? #CagliariTori… - CorriereTorino : Il Toro si ferma, Cagliari corsaro: finisce 1-2 - AntonyMura : RT @DAZN_IT: Il #Cagliari non si ferma più: 15 punti in 8 partite ?? Vittoria a Torino: 1-2 con i gol di Bellanova e Deiola ? #CagliariTori… - Mr_Enrico2 : RT @DAZN_IT: Il #Cagliari non si ferma più: 15 punti in 8 partite ?? Vittoria a Torino: 1-2 con i gol di Bellanova e Deiola ? #CagliariTori… -