Guerra Ucraina-Russia, il messaggio di Anonymous a Putin – video (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il noto collettivo internazionale di hacker e attivisti Anonymous ha spiegato in un video di oltre tre minuti diffuso sui suoi canali sociali i motivi dell’operazione denominata ‘OpRussia’ e la sua posizione nei confronti del presidente russo, Vladimir Putin. Fonti hanno riferito all’Adnkronos che nel video si rivendicano attacchi informatici contro la rete propagandistica russa e molti siti del governo di Mosca. In qualità di attivisti, il collettivo afferma che non rimarrà inattivo mentre le forze russe continuano ad uccidere persone innocenti che cercano di difendere la propria patria. Il messaggio è rivolto anche a tutti i soldati russi a cui viene chiesto di deporre le armi e di ritirarsi dall’Ucraina, in quanto “i crimini di ... Leggi su italiasera (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il noto collettivo internazionale di hacker e attivistiha spiegato in undi oltre tre minuti diffuso sui suoi canali sociali i motivi dell’operazione denominata ‘Op’ e la sua posizione nei confronti del presidente russo, Vladimir. Fonti hanno riferito all’Adnkronos che nelsi rivendicano attacchi informatici contro la rete propagandistica russa e molti siti del governo di Mosca. In qualità di attivisti, il collettivo afferma che non rimarrà inattivo mentre le forze russe continuano ad uccidere persone innocenti che cercano di difendere la propria patria. Ilè rivolto anche a tutti i soldati russi a cui viene chiesto di deporre le armi e di ritirarsi dall’, in quanto “i crimini di ...

