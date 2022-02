Guerra Ucraina-Russia, 6 bimbi nati in rifugio da inizio invasione (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, sei bambini sono nati nei rifugi antiaerei negli ultimi tre giorni, ossia dall’inizio dell’aggressione militare russa. Lo ha reso noto il ministero della Salute di Kiev, spiegando che a causa delle sirene e degli allarmi di questi giorni le donne sono state trasferite nei sotterranei dei reparti di maternità degli ospedali usati come rifugi per proteggersi dalle bombe e qui hanno dato alla luce i loro figli. Il ministero della Salute spiega inoltre che una bambina è nata nella metropolitana di Kiev. “Stiamo costantemente garantendo le terapie oncologiche ai 15 piccoli pazienti ricoverati presso l’Istituto Nazionale del cancro di Kiev. I bambini al momento stanno continuando le cure nel seminterrato dell’ospedale per proteggersi da eventuali bombardamenti. Con ... Leggi su italiasera (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) –, sei bambini sononei rifugi antiaerei negli ultimi tre giorni, ossia dall’dell’aggressione militare russa. Lo ha reso noto il ministero della Salute di Kiev, spiegando che a causa delle sirene e degli allarmi di questi giorni le donne sono state trasferite nei sotterranei dei reparti di maternità degli ospedali usati come rifugi per proteggersi dalle bombe e qui hanno dato alla luce i loro figli. Il ministero della Salute spiega inoltre che una bambina è nata nella metropolitana di Kiev. “Stiamo costantemente garantendo le terapie oncologiche ai 15 piccoli pazienti ricoverati presso l’Istituto Nazionale del cancro di Kiev. I bambini al momento stanno continuando le cure nel seminterrato dell’ospedale per proteggersi da eventuali bombardamenti. Con ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - SamBresciano : RT @zothyria: Se i media sono costretti a mettere immagini fake sulla guerra Ucraina, evidentemente non hanno niente di vero da mostrare. - FrancescoPorce1 : RT @PierluigiVito: I colleghi della TV #Ucraina che trasmettano da uno studio arrangiato in un garage ci mostrano un volto inedito del racc… -