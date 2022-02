Guerra in Ucraina, così grazie a Tinder l’intelligence di Kiev ha scoperto l’invasione russa (Di domenica 27 febbraio 2022) Il 23 febbraio 2022, ovvero il giorno prima dell’inizio della Guerra russa in Ucraina, il cellulare di Dasha Synelnikova, una donna di 33 anni che vive a Kiev, è iniziato a squillare ripetutamente. Tantissime notifiche le erano arrivate sul telefono. Tutte, stranamente, di Tinder. Dasha inizia ad aprire i messaggini e si rende conto che a scriverle erano stati molti uomini russi. Anzi, molti soldati russi. C’era qualcosa di strano però. Dasha si trovava in Ucraina, e perché dunque le arrivavano i “match” dalla Russia? Da questa storia – esclusiva de The Sun, e riportata dal New York Post e dal Financial Times – l’intelligence Ucraina avrebbe scoperto l’imminente invasione russa in Ucraina, che infatti ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 27 febbraio 2022) Il 23 febbraio 2022, ovvero il giorno prima dell’inizio dellain, il cellulare di Dasha Synelnikova, una donna di 33 anni che vive a, è iniziato a squillare ripetutamente. Tantissime notifiche le erano arrivate sul telefono. Tutte, stranamente, di. Dasha inizia ad aprire i messaggini e si rende conto che a scriverle erano stati molti uomini russi. Anzi, molti soldati russi. C’era qualcosa di strano però. Dasha si trovava in, e perché dunque le arrivavano i “match” dalla Russia? Da questa storia – esclusiva de The Sun, e riportata dal New York Post e dal Financial Times –avrebbel’imminente invasionein, che infatti ...

