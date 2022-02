Giusy Buscemi, a Verissimo la rivelazione inaspettata: 'Aspetto il terzo figlio' (Di domenica 27 febbraio 2022) Giusy Buscemi sceglie il salotto di Canale 5 per annunciare ai fan la sua terza gravidanza. L'attrice siciliana, ospite per la prima volta a Verissimo, ha confidato a Toffanin: ' Aspetto il terzo ... Leggi su leggo (Di domenica 27 febbraio 2022)sceglie il salotto di Canale 5 per annunciare ai fan la sua terza gravidanza. L'attrice siciliana, ospite per la prima volta a, ha confidato a Toffanin: 'il...

Advertising

ParliamoDiNews : Giusy Buscemi a Verissimo conferma la gravidanza: aspetta il terzo figlio #Verissimo - infoitcultura : Giusy Buscemi: chi è, età, carriera, vita privata, marito, figli, fiction, Miss Italia - infoitcultura : Giusy Buscemi di nuovo incinta: terzo figlio per l’attrice - _shadowsofme : Io comunque di Giusy Buscemi ho ben stampata una sua vecchia intervista nella testa in cui diceva di voler otto fig… - ParliamoDiNews : Giusy Buscemi di nuovo incinta: terzo figlio per l`attrice #giusybuscemi -