F1 2022, il calendario: date e orari di tutte le gare del Mondiale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ci siamo. Manca sempre meno al via del Mondiale 2022 di Formula 1 e la nuova stagione prenderà il via dal Bahrain il 20 marzo: ecco il calendario completo con le date e gli orari. Due gli appuntamenti in Italia, Imola (dove ci sarà la gara sprint così come in Austria e Brasile) e Monza, l’11 settembre. Chiusura come di consueto ormai ad Abu Dhabi. Sono stati resi noti, a questo proposito, date e orari esatti di tutte le sessioni di ogni weekend, ecco di seguito il calendario completo. GP BAHRAIN – 18-20 marzo FP1 13:00 FP2 16:00 FP3 13:00 Q 16:00 G 17:00 GP ARABIA SAUDITA – 25-27 marzo FP1 15:00 FP2 18:00 FP3 15:00 Q 18:00 G 19:00 GP AUSTRALIA – 10-12 aprile FP1 05:00 FP2 08:00 FP3 05:00 Q 08:00 G 07:00 GP EMILIA ROMAGNA – 22-24 ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ci siamo. Manca sempre meno al via deldi Formula 1 e la nuova stagione prenderà il via dal Bahrain il 20 marzo: ecco ilcompleto con lee gli. Due gli appuntamenti in Italia, Imola (dove ci sarà la gara sprint così come in Austria e Brasile) e Monza, l’11 settembre. Chiusura come di consueto ormai ad Abu Dhabi. Sono stati resi noti, a questo proposito,esatti dile sessioni di ogni weekend, ecco di seguito ilcompleto. GP BAHRAIN – 18-20 marzo FP1 13:00 FP2 16:00 FP3 13:00 Q 16:00 G 17:00 GP ARABIA SAUDITA – 25-27 marzo FP1 15:00 FP2 18:00 FP3 15:00 Q 18:00 G 19:00 GP AUSTRALIA – 10-12 aprile FP1 05:00 FP2 08:00 FP3 05:00 Q 08:00 G 07:00 GP EMILIA ROMAGNA – 22-24 ...

Advertising

Eurosport_IT : La Formula 1 ha comunicato ufficialmente che la gara in programma a Sochi (23-25 settembre) sarà cancellata dal cal… - larampait : #Aversa. #Raccoltadifferenziata: ecco il nuovo calendario - beaprl_ : Oggi classica giornata in cui vorresti guardare il calendario e leggere 14 marzo 2022 - AlexKickthecan : RT @Acta_Online: Un denso calendario di bandi, quello organizzato dalla Commissione europea, per supportare il settore audiovisivo, cultura… - CorsoVendita : Premio per le aziende 2022: il calendario -