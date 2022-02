Covid, bollettino 27 febbraio: 30.629 casi e 144 morti. Tasso di positività al 9,6% (Di domenica 27 febbraio 2022) bollettino Covid, in Italia oggi, domenica 27 febbraio 2022. Ci sono 30.629 contagi e 144 morti. Ieri sono stati registrati 38.375 nuovi casi in 24 ore, secondo i... Leggi su ilmattino (Di domenica 27 febbraio 2022), in Italia oggi, domenica 272022. Ci sono 30.629 contagi e 144. Ieri sono stati registrati 38.375 nuoviin 24 ore, secondo i...

Advertising

repubblica : Covid, il bollettino di oggi 27 febbraio: 30.629 nuovi casi in Italia e 144 morti. Tasso di positivita' al 9,6% - Corriere : Covid in Italia, il bollettino di oggi: 30.629 nuovi casi e 144 morti - RaiNews : Il bollettino del ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia, aggiornato a domenica 27 febbraio - mamuska30051401 : RT @mino_cappmont: Per la prima volta da quando ISS pubblica bollettini, la maggioranza dei ricoveri in terapia intensiva è costituita da p… - SilvestriP : Covid in Italia, Bollettino del 27 febbraio 2022: 30.629 nuovi casi e 144 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… -