Chelsea | passo indietro di Abramovich ma resta patron

(Di domenica 27 febbraio 2022) Romanlascia la presidenza delma per oraproprietario del club inglese. Lo fa sapere con un comunicato in cui spiega che “durante i miei quasi 20 anni di proprietà del, ho sempre considerato il mio ruolo di custode del Club, il cui compito è garantire il massimo successo che possiamo L'articolo

Roman Abramovich lascia la presidenza del Chelsea ma per ora resta proprietario del club inglese. Lo fa sapere con un comunicato in cui spiega che "durante i miei quasi 20 anni di proprietà del Chelsea..." Abramovich non sarà più presidente del Chelsea: dopo le dimissioni, seguite alla crisi tra Russia e Ucraina, a chi passa la guida del Chelsea?