Anna Pettinelli punzecchia Rudy Zerbi ad Amici: "Gatto Silvestro", commento della puntata del 27 febbraio

Nella puntata domenicale del 27 febbraio di Amici, sono state assegnate delle nuove maglie del serale, che è sempre più vicino. Ma nell'episodio c'è stato anche spazio per i soliti scontri. Anna Pettinelli e Rudy Zerbi hanno litigato, nuovamente, per l'esibizione di Gio Montana, mentre Alessandra Celentano ha avuto, nuovamente, a che ridire con l'allievo Nunzio. 

Il nuovo bersaglio di Alessandra Celentano ad Amici

Tra Nunzio e Alessandra Celentano non corre, proprio, buon sangue. Il ballerino è nel talent show da pochissimo tempo, ma già è diventato il bersaglio preferito della professoressa: "Cambiano i giudici ma non cambia il risultato. Sicuramente, visto che è arrivato ultimo, anche questo giudice non andrà bene, come ..."

zazoomblog : Ti arrampichi sugli specchi perché non taci?. Amici Anna Pettinelli zittisce Rudy Zerbi - #arrampichi #sugli… - CecchiniCorinne : @ilgiomba @RudyZerbi @Lolotta_ Senti caro rudy no perché voglio dire io capisci anche a me vienimi incontro io sto… - voguesangio : fossi in anna pettinelli sospenderei la maglia a gio per vedere se si sveglia un pochino e si concentrasse sulle cover - mel030721 : ricordo anna pettinelli che l’anno scorso criticava tancredi perché non bravo nelle cover come nei suoi inediti ??… - txmars : anna pettinelli come sei passata da ciuccio presuntuoso a questo? #Amici21 -