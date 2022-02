Amici 21, puntata del 27/02/2022: Aisha Maryam, John Erik De La Cruz, Albe e Serena Carella accedono al serale (Di domenica 27 febbraio 2022) Si è appena conclusa la ventunesima puntata dello speciale domenicale di Amici 21: quella andata in onda oggi è stata la penultima puntata prima dell’inizio del serale, attualmente fissato per sabato 19 marzo. A condurre, come sempre, la padrona di casa Maria De Filippi, affiancata dagli immancabili professori di canto Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini e dai prof di ballo Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro, quest’ultimo ancora una volta in collegamento da casa. Prima di iniziare Rudy Zerbi ha svelato un piccolo gossip, spiegando che la maestra Celentano sarebbe fidanzata, ma non lo vuole rivelare. Nella puntata di Amici 21 di oggi, gli alunni ancora nella scuola – fatta eccezione per Sissi Cesana, Dario Schirone, Carola Puddu, Michele Esposito e ... Leggi su isaechia (Di domenica 27 febbraio 2022) Si è appena conclusa la ventunesimadello speciale domenicale di21: quella andata in onda oggi è stata la penultimaprima dell’inizio del, attualmente fissato per sabato 19 marzo. A condurre, come sempre, la padrona di casa Maria De Filippi, affiancata dagli immancabili professori di canto Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini e dai prof di ballo Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro, quest’ultimo ancora una volta in collegamento da casa. Prima di iniziare Rudy Zerbi ha svelato un piccolo gossip, spiegando che la maestra Celentano sarebbe fidanzata, ma non lo vuole rivelare. Nelladi21 di oggi, gli alunni ancora nella scuola – fatta eccezione per Sissi Cesana, Dario Schirone, Carola Puddu, Michele Esposito e ...

