Un posto al sole, spoiler: Chiara sconvolge Nunzio (Di sabato 26 febbraio 2022) La storia d'amore tra Nunzio e Chiara sta animando ormai da diverse settimane le vicende di Un posto al sole. Nel corso delle prossime puntate della soap opera targata Rai 3, i due giovani saranno ancora tra i grandi protagonisti e Nunzio, in particolare, si ritroverà di fronte ad una verità scottante che riguarderà proprio la sua amata e che lo metterà molto in crisi. La relazione della Petrone con il figlio di Franco è finita a causa della presenza nella vita della ragazza di Ludovico, un suo vecchio amico, nonché suo pusher. Nunzio ha creduto che tra loro ci fosse qualcosa e ha deciso di lasciare Chiara. Tuttavia, i due innamorati non sono riusciti a rimanere separati e, proprio di recente, si sono nuovamente ritrovati, suggellando il loro amore con un bacio ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 26 febbraio 2022) La storia d'amore trasta animando ormai da diverse settimane le vicende di Unal. Nel corso delle prossime puntate della soap opera targata Rai 3, i due giovani saranno ancora tra i grandi protagonisti e, in particolare, si ritroverà di fronte ad una verità scottante che riguarderà proprio la sua amata e che lo metterà molto in crisi. La relazione della Petrone con il figlio di Franco è finita a causa della presenza nella vita della ragazza di Ludovico, un suo vecchio amico, nonché suo pusher.ha creduto che tra loro ci fosse qualcosa e ha deciso di lasciare. Tuttavia, i due innamorati non sono riusciti a rimanere separati e, proprio di recente, si sono nuovamente ritrovati, suggellando il loro amore con un bacio ...

