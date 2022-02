Ucraina, Mattarella: “Tra Stati serve rispetto e collaborazione” (Di sabato 26 febbraio 2022) ROMA – “L’importanza di fare del momento del gioco e dell’incontro un luogo di amicizia, che si sviluppa e cresce, di rispetto reciproco e di fiducia tra le persone. Questo emerge questa mattina, questo Campo dei Miracoli in cui ora si inserisce il campo a 11 è un luogo che esprime speranza, fiducia e concreta crescita sociale; lo sport fatto così, con rispetto e fiducia crea non solo speranza ma realtà concreta in cui si cresce a livello individuale e sociale”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della sua visita a Corviale, quartiere della Periferia di Roma dove è stato inaugurato un nuovo campo di calcio a 11 nell’ambito dell’iniziativa del Campo sociale, lanciando un messaggio che sembra rivolto alla situazione internazionale pur senza fare alcun riferimento particolare ... Leggi su lopinionista (Di sabato 26 febbraio 2022) ROMA – “L’importanza di fare del momento del gioco e dell’incontro un luogo di amicizia, che si sviluppa e cresce, direciproco e di fiducia tra le persone. Questo emerge questa mattina, questo Campo dei Miracoli in cui ora si inserisce il campo a 11 è un luogo che esprime speranza, fiducia e concreta crescita sociale; lo sport fatto così, cone fiducia crea non solo speranza ma realtà concreta in cui si cresce a livello individuale e sociale”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della sua visita a Corviale, quartiere della Periferia di Roma dove è stato inaugurato un nuovo campo di calcio a 11 nell’ambito dell’iniziativa del Campo sociale, lanciando un messaggio che sembra rivolto alla situazione internazionale pur senza fare alcun riferimento particolare ...

