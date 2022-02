Ucraina, Fonseca è in salvo: ha lasciato Kiev venerdì sui pullman organizzati dall'ambasciata portoghese (Di sabato 26 febbraio 2022) Paulo Fonseca è in salvo. L'ex allenatore della Roma è riuscito a lasciare l'Ucraina venerdì pomeriggio, a bordo di uno dei due pullman organizzati dall'ambasciata portoghese per trasportare fuori dal ... Leggi su leggo (Di sabato 26 febbraio 2022) Pauloè in. L'ex allenatore della Roma è riuscito a lasciare l'pomeriggio, a bordo di uno dei dueper trasportare fuori dal ...

