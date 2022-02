Sci alpino, Alex Vinatzer: “Con nevi diverse impiego una manche per prendere ritmo”. Gross: “Non riesco a dare il 100%” (Di sabato 26 febbraio 2022) Il quart’ultimo appuntamento della stagione di Coppa del Mondo tra i pali snodabili premia il norvegese Henrik Kristoffersen, vincitore sull’ostico pendio salato di Garmisch-Partenkirchen. Centrano il podio lo svizzero Loic Meillard, secondo a +0”14 e l’austriaco Manuel Feller (+0”51), mentre l’azzurro Alex Vinatzer rimonta dalla ventitreesima alla settima piazza ed è il migliore della truppa azzurra. Queste le dichiarazioni del gardenese al parco chiuso: “Non credevo di restare davanti così a lungo, poi è uscito anche il sole e quindi pensavo che mi andassero davanti più atleti. Comunque questa seconda manche mi dà fiducia per la gara di domani. E’ successo tante volte, quest’anno, che quando ci sono due tipi di neve ci metto una manche per prendere il ritmo giusto. Non va bene, ma ci ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Il quart’ultimo appuntamento della stagione di Coppa del Mondo tra i pali snodabili premia il norvegese Henrik Kristoffersen, vincitore sull’ostico pendio salato di Garmisch-Partenkirchen. Centrano il podio lo svizzero Loic Meillard, secondo a +0”14 e l’austriaco Manuel Feller (+0”51), mentre l’azzurrorimonta dalla ventitreesima alla settima piazza ed è il migliore della truppa azzurra. Queste le dichiarazioni del gardenese al parco chiuso: “Non credevo di restare davanti così a lungo, poi è uscito anche il sole e quindi pensavo che mi andassero davanti più atleti. Comunque questa secondami dà fiducia per la gara di domani. E’ successo tante volte, quest’anno, che quando ci sono due tipi di neve ci metto unaperilgiusto. Non va bene, ma ci ...

