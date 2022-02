Scherma | Coppa del Mondo 2022 | a Sochi una valanga di spadiste rinunciano agli assalti | anche l’Italia abbandona

(Di sabato 26 febbraio 2022) Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a ripercuotersia livello sportivo e lanon si tira indietro. Il torneo individuale di(Russia) valevole per ladel2021-subisce un numero spropositato di abbandoni ad opera delledi varie nazionali (azzurre comprese), chiaro segnale di disapprovazione nei riguardi degli stravolgimenti geopolitici attuali. Dopo una lunga pausa l’evento è stato cancellato prima delle semifinali. La Federazione Italiana ha colto la volontà delle proprie atlete di rinunciare alla rassegna, organizzandosi per fare ritorno in patria il prima possibile: niente prova a squadre dunque, la solidarietà verso il paese ucraino ha avuto giustamente la precedenza. Sulla vicenda si è espresso ...

Advertising

Coninews : OLEEEEEEE! ???? Al Cairo il fiorettista Davide #Filippi centra il terzo gradino del podio nella prova individuale di… - usatoscherma : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO FIORETTO MASCHILE - DAVIDE FILIPPI SALE SUL TERZO GRADINO DEL PODIO A IL CAIRO - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Scherma, Coppa del Mondo fioretto: Filippi arriva terzo a Il Cairo - ines_bianca : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO FIORETTO MASCHILE - DAVIDE FILIPPI SALE SUL TERZO GRADINO DEL PODIO A IL CAIRO - susydigennaro : RT @napolimagazine: Scherma, Coppa del Mondo fioretto: Filippi arriva terzo a Il Cairo -

Ultime Notizie dalla rete : Scherma Coppa

Un'ottima prova di squadra comunque per l'Italia, che aveva portato nei quarti di finale, oltre a Filippi e Avola, anche Daniele Garozzo, sconfitto per 15 - 10 da Shikine. Il giapponese aveva fermato ...... il presidente della Federazione italiana, Paolo Azzi ritira dalla Russia la compagine azzurra. "È evidente che la prova didel Mondo di spada femminile in corso a Sochi abbia perso ...Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a ripercuotersi anche a livello sportivo e la scherma non si tira indietro. Il torneo individuale di Sochi (Russia) valevole per la Coppa del Mondo 2021-2022 ...(ANSA) - IL CAIRO, 26 FEB - Doppietta russa a Il Cairo nella tappa della Coppa del Mondo di fioretto maschile. Anton Borodachev, argento olimpico a Tokyo nella prova a squadre, ha superato il ...