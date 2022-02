Roma, incidente al liceo Tasso: cade una lamiera dal controsoffitto e colpisce tre studenti (Di sabato 26 febbraio 2022) Grave incidente a scuola. Una lunga lastra di metallo sarebbe caduta su tre studenti all'interno del liceo Tasso di via Sicilia a Roma , ferendo una ragazza . A denunciarlo è stato il Collettivo ... Leggi su leggo (Di sabato 26 febbraio 2022) Gravea scuola. Una lunga lastra di metallo sarebbe caduta su treall'interno deldi via Sicilia a, ferendo una ragazza . A denunciarlo è stato il Collettivo ...

Advertising

TG24info : Isola del Liri – Un autoscontro lungo il vicolo Roma | - LuceverdeRoma : ???#Roma #incidente - Via Cassia ??????Rallentamenti tra Via Braccianese Nuova e Via Trionfale in entrambe le direzioni #Luceverde #Lazio - infoitinterno : Incidente stradale questa mattina lungo corso Roma a Gravellona Toce - infoitinterno : Incidente a Gravellona Toce, coppia investita da un'auto in corso Roma -