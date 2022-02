Ricomincio da quI: con gioielli firmati Infedele intimo che piace hai VIP (Di sabato 26 febbraio 2022) Ricomincio da qua , con forti ispirazioni al mondo floreale e animalier dove tessuti e inserti preziosi danno vita a questi nuovi gioielli firmati Infedele intimo. gioielli da mostrare!! Mentre un tempo la lingerie veniva nascosta da altri capi , oggi va mostrata Eleganza e bellezza che si inizia a intravedere sotto scollature e trasparenze… Un lavoro ricercato e differente che va raccogliendo i suoi frutti, grazie alla possibilità di creare capi esclusivi ed unici grazie alla collaborazione di un team eccellente. Al brand si sono aggiunte le taglie curvy per rendere seducenti tutte ed ho anche inserito la pelletteria, quindi adesso c’è l’opportunità di acquistare la: “bag Infedele ” lavorata a mano e addirittura su richiesta personalizzata. In un primo momento ho ... Leggi su cityroma (Di sabato 26 febbraio 2022)da qua , con forti ispirazioni al mondo floreale e animalier dove tessuti e inserti preziosi danno vita a questi nuovida mostrare!! Mentre un tempo la lingerie veniva nascosta da altri capi , oggi va mostrata Eleganza e bellezza che si inizia a intravedere sotto scollature e trasparenze… Un lavoro ricercato e differente che va raccogliendo i suoi frutti, grazie alla possibilità di creare capi esclusivi ed unici grazie alla collaborazione di un team eccellente. Al brand si sono aggiunte le taglie curvy per rendere seducenti tutte ed ho anche inserito la pelletteria, quindi adesso c’è l’opportunità di acquistare la: “bag” lavorata a mano e addirittura su richiesta personalizzata. In un primo momento ho ...

Advertising

zpollastra : Ricomincio da me Qui non servono solo parole d'amore Lo faccio per te All'alba di ogni partenza c'è sempre un fin… - raccontidiviagg : Ricomincio da qui … vivere a #genova . Una piccola ode alla mia città ?? - TersigniLeandra : Però stamattina, dalla mia finestra,vedevo questa immensità, ricomincio da qui. - mar_aie : A quel punto io ricomincio tutto il megapippone daccapo e lei mi dice che si è tranquillizzata subito, dicendomi pe… - Giovy_____ : <Ricomincio da me.> Ho adorato questo libro! Tocca qui per leggerlo. -