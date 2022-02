Renzi: spazio riformista oggi c’è, vedo segnali nel Pd (Di sabato 26 febbraio 2022) In Italia "uno spazio riformista c'è. Quello che è certo è che non saranno i sette nani, gli autoproclamati leader che stanno nei talk show non costruiranno il centro. La vera domanda non è se voi lo costruite ma se vi mettete al servizio di un progetto e se il Pd vorrà stare qui o no". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia viva, all'assemblea nazionale del suo partito.Si tratta, ha spiegato, di un "tema vero: vedo segnali interessanti nel Pd, ad esempio con quello che è successo sulla giustizia. Non so cosa farà il Pd ma la partita decisiva è quello che farà Emmanuel Macron. Noi abbiamo il 3 per cento nei sondaggi e il 4 per cento dei parlamentari eppure li abbiamo fatti ballare al ritmo delle nostre percussioni, perché sono i contenuti a fare la politica, non i nomi dei sette nani". Leggi su ilfogliettone (Di sabato 26 febbraio 2022) In Italia "unoc'è. Quello che è certo è che non saranno i sette nani, gli autoproclamati leader che stanno nei talk show non costruiranno il centro. La vera domanda non è se voi lo costruite ma se vi mettete al servizio di un progetto e se il Pd vorrà stare qui o no". Lo ha detto Matteo, leader di Italia viva, all'assemblea nazionale del suo partito.Si tratta, ha spiegato, di un "tema vero:interessanti nel Pd, ad esempio con quello che è successo sulla giustizia. Non so cosa farà il Pd ma la partita decisiva è quello che farà Emmanuel Macron. Noi abbiamo il 3 per cento nei sondaggi e il 4 per cento dei parlamentari eppure li abbiamo fatti ballare al ritmo delle nostre percussioni, perché sono i contenuti a fare la politica, non i nomi dei sette nani".

Advertising

Profilo3Marco : RT @Maggiordomobat1: Renzi: 'C’è uno spazio riformista al centro'. Non mi aspettavo questa citazione di Cuore. #renzifaischifo2022 - bezzifer : Congresso Italia viva, Renzi sul riformismo: “Non saranno i 7 nani a riempire questo spazio” - FChiarucci : Ma come si fa a dare spazio a Matteo Renzi??lo vorrei fuori dalla politica - kiara86769608 : RT @Maggiordomobat1: Renzi: 'C’è uno spazio riformista al centro'. Non mi aspettavo questa citazione di Cuore. #renzifaischifo2022 - Maggiordomobat1 : Renzi: 'C’è uno spazio riformista al centro'. Non mi aspettavo questa citazione di Cuore. #renzifaischifo2022 -