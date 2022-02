Meteo Roma del 26-02-2022 ore 19:15 (Di sabato 26 febbraio 2022) Meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord tempo stabile con Cieli soleggiati su tutte le regioni Salvo qualche disturbo al mattino sulle Alpi di confine con neve oltre 1000 metri in serata si rinnovano condizioni di bel tempo con prevalenza di cieli sereni e qualche vela nella notte sulle regioni di nord-ovest al centro tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni con Cieli completamente soleggiati in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori al tempo asciutto Natino su tutte le regioni con prevalenza di Cherry sereni nuvolosità basta in Sardegna al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con Cieli soleggiati su tutti i settori in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature minime generale ... Leggi su romadailynews (Di sabato 26 febbraio 2022)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord tempo stabile con Cieli soleggiati su tutte le regioni Salvo qualche disturbo al mattino sulle Alpi di confine con neve oltre 1000 metri in serata si rinnovano condizioni di bel tempo con prevalenza di cieli sereni e qualche vela nella notte sulle regioni di nord-ovest al centro tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni con Cieli completamente soleggiati in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori al tempo asciutto Natino su tutte le regioni con prevalenza di Cherry sereni nuvolosità basta in Sardegna al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con Cieli soleggiati su tutti i settori in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature minime generale ...

