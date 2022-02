Messaggio a Pechino. Nave da guerra Usa a Taiwan (Di sabato 26 febbraio 2022) Che Ucraina e Taiwan siano partite incrociate sembrano dimostrarlo le ultime notizie che arrivano dallo Stretto e seguono quelle dei giorni scorsi con le autorità di Taipei che avevano denunciato l’incursione di nove caccia militari di Pechino. Una Nave da guerra americana, il cacciatorpediniere USS Ralph Johnson, di passaggio in quelle acque ha scatenato l’ira della Cina, che ha subito inviato le sue forze per seguire e monitorare il suo transito, come ha reso noto il Comando orientale dell’esercito cinese. Per gli Stati Uniti è un’attività di routine, per la Cina è una provocazione. “Il transito della Nave attraverso lo stretto di Taiwan dimostra l’impegno degli Stati Uniti per un Indo-Pacifico libero e aperto”, ha detto il portavoce della settima flotta statunitense Nicholas Lingo ... Leggi su formiche (Di sabato 26 febbraio 2022) Che Ucraina esiano partite incrociate sembrano dimostrarlo le ultime notizie che arrivano dallo Stretto e seguono quelle dei giorni scorsi con le autorità di Taipei che avevano denunciato l’incursione di nove caccia militari di. Unadaamericana, il cacciatorpediniere USS Ralph Johnson, di passaggio in quelle acque ha scatenato l’ira della Cina, che ha subito inviato le sue forze per seguire e monitorare il suo transito, come ha reso noto il Comando orientale dell’esercito cinese. Per gli Stati Uniti è un’attività di routine, per la Cina è una provocazione. “Il transito dellaattraverso lo stretto didimostra l’impegno degli Stati Uniti per un Indo-Pacifico libero e aperto”, ha detto il portavoce della settima flotta statunitense Nicholas Lingo ...

