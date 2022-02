Messa domenica 27 febbraio in tv su Canale 5: orario e diretta streaming (Di sabato 26 febbraio 2022) Il programma della Santa Messa che sarà trasMessa su Canale 5 domenica 27 febbraio. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un’affluenza limitata da parte dei fedeli per evitare il rischio di contagio di Covid-19. Sulla rete Mediaset, comunque, la celebrazione sarà visibile in diretta a partire dalle ore 10. Presente anche la visione in streaming al medesimo orario sulla piattaforma Mediaset Play. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 10:00 – Santa Messa SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) Il programma della Santache sarà trassu27. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un’affluenza limitata da parte dei fedeli per evitare il rischio di contagio di Covid-19. Sulla rete Mediaset, comunque, la celebrazione sarà visibile ina partire dalle ore 10. Presente anche la visione inal medesimosulla piattaforma Mediaset Play. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 10:00 – SantaSportFace.

Advertising

DiocesiUdine : Tra le iniziative, domenica 27 febbraio, alle 11, l'Arcivescovo celebrerà una Messa al Santuario di Madonna mission… - GatineauPatrick : RT @donTonio66: Domani, Domenica, una S. Messa in Parrocchia sarà presieduta da mons. Gjergj Meta, Vescovo della Diocesi albanese di Rrëshe… - leone52641 : RT @donTonio66: Domani, Domenica, una S. Messa in Parrocchia sarà presieduta da mons. Gjergj Meta, Vescovo della Diocesi albanese di Rrëshe… - Zarko1979 : RT @martinasmeraldi: ???? un’altra domenica che non vado a messa??????????? - chiaralp2 : RT @Davidone74: Non basta una messa la domenica per essere persone per bene. -