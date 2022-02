LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si avvicina l’ascesa finale, fuggitivi con 3’20” di vantaggio (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12 Tadej Pogacar è saldamente nelle prime posizioni del gruppo, scortato dai compagni Joao Almeida e Rafal Majka. 12.09 Mancano poco più di 25 km all’inizio dell’ascesa verso l’arrivo di Jebel Hafeet, che dovrebbe rivelarsi momento decisivo per tappa e classifica generale. 12.06 I battistrada sono entrati negli ultimi 40 km della tappa. 12.03 Nelle primissime posizioni ci sono tutti gli uomini della Ineos Grenadiers. 12.00 In testa al gruppo sempre la UAE Emirates. 11.57 Ora il loro vantaggio si è stabilizzato sui 3’15”. 11.55 Mancano meno di 50 chilometri all’arrivo per Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix), Clement Davy (Groupama-FDJ), Daryl Impey (Israel-Premier Tech), Michael Schwarzmann (Lotto-Soudal), Michael Morkov (Quick Step-Alpha ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.12 Tadej Pogacar è saldamente nelle prime posizioni del gruppo, scortato dai compagni Joao Almeida e Rafal Majka. 12.09 Mancano poco più di 25 km all’inizio delverso l’arrivo di Jebel Hafeet, che dovrebbe rivelarsi momento decisivo pere classifica generale. 12.06 I battistrada sono entrati negli ultimi 40 km della. 12.03 Nelle primissime posizioni ci sono tutti gli uomini della Ineos Grenadiers. 12.00 In testa al gruppo sempre la UAE Emirates. 11.57 Ora il lorosi è stabilizzato sui 3’15”. 11.55 Mancano meno di 50 chilometri all’arrivo per Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix), Clement Davy (Groupama-FDJ), Daryl Impey (Israel-Premier Tech), Michael Schwarzmann (Lotto-Soudal), Michael Morkov (Quick Step-Alpha ...

