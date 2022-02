Liga: il Valencia vince a Maiorca. LIVE Getafe-Alaves 0-0, poi il Real e stasera Atletico-Celta Vigo (Di sabato 26 febbraio 2022) Ieri sera il Levante ultimo ha vinto 3-0 con l'Elche per provare a risalire la classifica, oggi la 26a giornata di Liga continuerà... Leggi su calciomercato (Di sabato 26 febbraio 2022) Ieri sera il Levante ultimo ha vinto 3-0 con l'Elche per provare a risalire la classifica, oggi la 26a giornata dicontinuerà...

Advertising

sportli26181512 : Liga, il #Valencia batte il #Maiorca di Muriqi: 1-0, decide Paulista: Gli uomini di José Bordalas vincono di misura… - Luxgraph : Liga, il Valencia batte il Maiorca di Muriqi: 1-0, decide Paulista - infoitsport : Liga, il Valencia batte un colpo e batte 1-0 un Maiorca impreciso - CalcioPillole : Vittoria di corto muso per il #Valencia sul #Maiorca. Gli ospiti andati in vantaggio subito si chiudono in difesa,… - sportli26181512 : Liga LIVE: alle 14 c'è Maiorca-Valencia, nel pomeriggio il Real e stasera Atletico-Celta Vigo: Ieri sera il Levante… -