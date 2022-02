Lazio-Napoli, i convocati / Lobotka torna a disposizione di Spalletti (Di sabato 26 febbraio 2022) Il Napoli ha ufficializzato la lista dei convocati per il match di domani sera contro la Lazio all’Olimpico. Come già annunciato da Luciano Spalletti in conferenza stampa, tra i disponibili per il match torna anche Stanislav Lobotka, anche se il tecnico ha fatto capire che sarà difficile vederlo giocare da titolare contro la squadra di Maurizio Sarri. Portieri: Davide Marfella, Alex Meret, David Ospina Difensori: Giovanni Di Lorenzo, Faouzi Ghoulam, Juan Jesus, Kalidou Koulibaly, Mario Rui, Amir Rrahmani, Zanoli Centrocampisti: Diego Demme, Eljif Elmas, Fabian Ruiz, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski Attaccanti: Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Victor Osimhen, Adam Ounas, Andrea Petagna, Matteo Politano Our squad for #LazioNapoli ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 febbraio 2022) Ilha ufficializzato la lista deiper il match di domani sera contro laall’Olimpico. Come già annunciato da Lucianoin conferenza stampa, tra i disponibili per il matchanche Stanislav, anche se il tecnico ha fatto capire che sarà difficile vederlo giocare da titolare contro la squadra di Maurizio Sarri. Portieri: Davide Marfella, Alex Meret, David Ospina Difensori: Giovanni Di Lorenzo, Faouzi Ghoulam, Juan Jesus, Kalidou Koulibaly, Mario Rui, Amir Rrahmani, Zanoli Centrocampisti: Diego Demme, Eljif Elmas, Fabian Ruiz, Stanislav, Piotr Zielinski Attaccanti: Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Victor Osimhen, Adam Ounas, Andrea Petagna, Matteo Politano Our squad for #...

