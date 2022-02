La Salernitana acciuffa l’1-1 | ma il Bologna sorride

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Termina in parità (1-1) la sfida fra. Un punto che non cambia la classifica dei campani e fa molto più comodo agli emiliani che possono anche recriminare per l’incrocio dei pali centrato da Sansone al 43?. Un eventuale successo dei felsinei, numeri alla mano, sarebbe stata tuttavia una punizione troppo severa per i padroni di casa che hanno avuto il predominio del gioco ma non sono riusciti a sfruttare le chance create. Davide Nicola deve fare a meno di Bonazzoli che non va nemmeno in panchina. Al suo posto gioca Ribery con Verdi e Kastanos a completare il trio alle spalle di Djuric. Mihajlovic risponde con il 3-4-3, schierando Orsolini, Arnautovic e Barrow nel tridente. L’inizio è tutto di marca campana: tre minuti ed i padroni di casa mettono i brividi a Skorupski. Medel anticipa Verdi nel ...