Juventus, Szczesny: “Non affrontare la Russia è la scelta giusta, a costo di perdere a tavolino” (Di sabato 26 febbraio 2022) “Abbiamo fatto la scelta giusta, quella di non affrontare la Russia nei play off e sono contento che anche i miei compagni la pensino così. Noi non giocheremo, e se dovremo perdere a tavolino lo faremo a testa alta sapendo di aver fatto la cosa giusta. Ma speriamo che la partita non si giochi e che la Russia non faccia il Mondiale”. Ai microfoni di Dazn, il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, commenta dopo la vittoria con l’Empoli ancora una volta la situazione legata alla guerra tra Russia e Ucraina, ribadendo come sia corretta la decisione di non giocare il playoff Mondiale con la sua Polonia contro la Russia. Quindi la sfida alla Fifa: “Ora vedremo se la Fifa avrà gli ... Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) “Abbiamo fatto la, quella di nonlanei play off e sono contento che anche i miei compagni la pensino così. Noi non giocheremo, e se dovremolo faremo a testa alta sapendo di aver fatto la cosa. Ma speriamo che la partita non si giochi e che lanon faccia il Mondiale”. Ai microfoni di Dazn, il portiere della, Wojciech, commenta dopo la vittoria con l’Empoli ancora una volta la situazione legata alla guerra trae Ucraina, ribadendo come sia corretta la decisione di non giocare il playoff Mondiale con la sua Polonia contro la. Quindi la sfida alla Fifa: “Ora vedremo se la Fifa avrà gli ...

Advertising

fioranialex : #SZCZESNY 'LA #FIFA HA LE PALLE?' NON GIOCO CONTRO LA #RUSSIA! #EmpoliJuve #Juventus #Ukraina #Ukrainan… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #SerieA #Juventus, Szczesny: “Non giocheremo contro la Russia, aspettiamo la FIFA”… - stramaggica : RT @calciomercatoit: ??? La presa di posizione di #Szczesny Il portiere della #Juventus non si nasconde e sostiene la scelta della federca… - junews24com : Szczesny a JTV: «All'andata l'avremmo persa. Ecco cos'è cambiato» - - mc1234lbp : RT @calciomercatoit: ??? La presa di posizione di #Szczesny Il portiere della #Juventus non si nasconde e sostiene la scelta della federca… -