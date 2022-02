Hotel Portofino, dal 28 febbraio su Sky la serie con Natascha McElhone, Lorenzo Richelmy e Rocco Fasano (Di sabato 26 febbraio 2022) Arriva su Sky e NOW dal 28 febbraio Hotel Portofino, serie british in costume ambientata nell’Italia degli anni Trenta, con Natascha McElhone, Daniele Pecci, Lorenzo Richelmy e Rocco Fasano Un sofisticato giallo inglese in costume ambientato in Italia segna il ritorno in TV della star di Californication, Designated Survivor e del prossimo Halo, Natascha McElhone, protagonista indiscussa di Hotel Portofino, ambientato in Liguria negli anni che videro l’ascesa al potere di Benito Mussolini. Creata da Matt Baker e diretta da Adam Wimpenny, la serie, in sei episodi, esordirà su Sky serie, on demand su Sky e in streaming su ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 26 febbraio 2022) Arriva su Sky e NOW dal 28british in costume ambientata nell’Italia degli anni Trenta, con, Daniele Pecci,Un sofisticato giallo inglese in costume ambientato in Italia segna il ritorno in TV della star di Californication, Designated Survivor e del prossimo Halo,, protagonista indiscussa di, ambientato in Liguria negli anni che videro l’ascesa al potere di Benito Mussolini. Creata da Matt Baker e diretta da Adam Wimpenny, la, in sei episodi, esordirà su Sky, on demand su Sky e in streaming su ...

Advertising

Dtti_digitale : Un sofisticato giallo inglese in costume ambientato in Italia segna il ritorno in TV della star di Californication,… - settesere : Ravenna, l'orchestra Corelli nella colonna sonora della fiction «Hotel Portofino» #settesere #news - Think_movies : “Hotel Portofino”: su Sky e NOW da lunedì 28 febbraio il period drama con Natascha McElhone - statodelsud : Natascha McElhone, da Californication a Hotel Portofino: la fotostoria dell’attrice - Pino__Merola : Natascha McElhone, da Californication a Hotel Portofino: la fotostoria dell’attrice -