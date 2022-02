Ardea | a Nuova Florida strade nuove e niente più allagamenti | ecco dove

(Di sabato 26 febbraio 2022)– Con un finanziamento di 900mila euro da parte del Ministero dell’Internosi prepara a un maxi intervento di riqualificazione. Il progetto esecutivo per i lavori è stato approvato con la determina dirigenziale n. 252 del 17 febbraio 2022. L’intervento prevede la manutenzione straordinaria di vialenel tratto compreso fra via Verona, via Pratica di Mare e Via Reggio Emilia. Nuovo manto stradale epiù buche, o almeno questo è quanto pianificato. La manutenzione straordinaria, infatti, comprende il rifacimento della pavimentazione stradale (fresatura e rifacimento dello strato di usura) e il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale. Clicca qui per leggere la determina Viale...

Advertising

CentotrentunoC : #SerieD ?? Il commento di Oberdan Biagioni dopo la sconfitta del suo #Lanusei Calcio ad Ardea contro il Nuova Flo… - CentotrentunoC : #SerieD ?? Due gol subiti nel primo quarto d'ora e gara compromessa per un #Lanusei Calcio che ha ceduto al Team N… -

Ultime Notizie dalla rete : Ardea Nuova

Canale Dieci

Una situazione nonalla prefettura che già nell'ottobre 2020, a due mesi dalla nomina di ... Anzio, Pomezia ed. Nelle prossime ore, quindi, il prefetto deciderà sulla commissione d'...Non è l'Arena, stasera in tv il medico "no vax" diMariano Amici. Torna l'appuntamento con Massimo Giletti in prima serata su La7. Unapuntata di Non è l'Arena andrà in onda stasera dalle 21.15. Tanti come sempre i temi: si parlerà del ...È in corso l’assemblea pubblica davanti alla discarica di Roncigliano di via Ardeatina km 24, ad Albano ma a poche centinaia di metri dal confine con Ardea, organizzata dal coordinamento No incenerito ...Ogni bambino potrà partecipare singolarmente o in gruppo alla rappresentazione di una fiaba attraverso un disegno o un lavoretto artigianale ...