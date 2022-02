Ucraina, le immagini dei bunker dell’ospedale oncologico di Kiev dove sono rifugiati i bimbi malati di tumore: i video diffusi dall’ong Soleterre (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’ong Soleterre, impegnata in Ucraina nel 2003, ha diffuso le immagini del bunker dell’Istituto del cancro di Kiev, dove sono rifugiati 15 bimbi malati di tumore che rappresentano i casi più gravi e che, per questo motivo, non sono stati trasferiti in case d’accoglienza o in ospedali più sicuri. I piccoli, che non possono assolutamente interrompere le cure, sono stati sistemati alla meglio in giacigli di fortuna messi a terra nei sotterranei, senza luce, circondati da disordine e degrado e senza le condizioni igieniche minime necessarie. Quattro bambini malati oncologici e le loro famiglie, ed altri ne seguiranno, sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’ong, impegnata innel 2003, ha diffuso ledeldell’Istituto del cancro di15diche rappresentano i casi più gravi e che, per questo motivo, nonstati trasferiti in case d’accoglienza o in ospedali più sicuri. I piccoli, che non posassolutamente interrompere le cure,stati sistemati alla meglio in giacigli di fortuna messi a terra nei sotterranei, senza luce, circondati da disordine e degrado e senza le condizioni igieniche minime necessarie. Quattro bambinioncologici e le loro famiglie, ed altri ne seguiranno,...

