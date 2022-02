**Ucraina: fonti P.Chigi, Italia allineata a Ue, no eccezioni su sanzioni** (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "L'Italia in tema di sanzioni è pienamente allineata alle posizione Ue". Lo puntualizzano fonti di Palazzo Chigi, riguardo ai rumors, rimbalzati sulla Rete, di presunte eccezioni o deroghe alle sanzioni che sarebbero state chieste dall'Italia per i prodotti di lusso: voci che Palazzo Chigi smentisce con nettezza. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "L'in tema di sanzioni è pienamentealle posizione Ue". Lo puntualizzanodi Palazzo, riguardo ai rumors, rimbalzati sulla Rete, di presunteo deroghe alle sanzioni che sarebbero state chieste dall'per i prodotti di lusso: voci che Palazzosmentisce con nettezza.

Advertising

AzzolinaLucia : Dall'Ucraina immagini che non avremmo mai voluto vedere. Bombe, morti (fonti già parlano di un bambino ucciso), pov… - Agenzia_Ansa : La Casa Bianca ha espresso sdegno alle 'notizie credibili' da fonti ucraine che lo staff della centrale nucleare di… - ilpost : L'agenzia di stato russa che si occupa della gestione dei media (e dunque anche della censura) ha pubblicato un com… - TV7Benevento : **Ucraina: fonti P.Chigi, Italia allineata a Ue, no eccezioni su sanzioni** - - PALuceri : RT @MassimoMaugeri: Il governo italiano 'non ha avanzato nessuna richiesta di eccezione sui beni di lusso' per quanto riguarda le sanzioni… -