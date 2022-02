Ucraina: Draghi, 'attenzione a impatto sanzioni su nostra economia' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Le sanzioni che abbiamo approvato, e quelle che potremmo approvare in futuro, ci impongono di considerare con grande attenzione l'impatto sulla nostra economia". Così il premier Mario Draghi nell'informativa alla Camera sulla crisi Ucraina. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Leche abbiamo approvato, e quelle che potremmo approvare in futuro, ci impongono di considerare con grandel'sulla". Così il premier Marionell'informativa alla Camera sulla crisi

