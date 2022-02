Sci, Fis: “La Coppa del Mondo non si svolgerà più in Russia” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Anche la Coppa del Mondo di sci non si svolgerà più in Russia. Ad annunciarlo la stessa Fis, dopo il tentativo indecoroso di organizzare delle gare nella località degli Urali di Sunny Valley. A partire, pochi atleti russi, mentre gli sciatori di tutti gli altri paesi non hanno preso parte alla competizione, tra questi i nuovi campioni olimpici: Ryan Regez della Svizzera e Sandra Naeslund della Svezia. La Fis inoltre ha annunciato la ricerca di sedi sostitutive affermando: “Punto fondamentale la sicurezza di tutti i partecipanti e il mantenimento dell’integrità della Coppa del Mondo” precisando la decisione di annullare cinque eventi in programma nel prossimo mese. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Anche ladeldi sci non sipiù in. Ad annunciarlo la stessa Fis, dopo il tentativo indecoroso di organizzare delle gare nella località degli Urali di Sunny Valley. A partire, pochi atleti russi, mentre gli sciatori di tutti gli altri paesi non hanno preso parte alla competizione, tra questi i nuovi campioni olimpici: Ryan Regez della Svizzera e Sandra Naeslund della Svezia. La Fis inoltre ha annunciato la ricerca di sedi sostitutive affermando: “Punto fondamentale la sicurezza di tutti i partecipanti e il mantenimento dell’integrità delladel” precisando la decisione di annullare cinque eventi in programma nel prossimo mese. SportFace.

