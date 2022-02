Roma, l’attore Corrado Oddi al Carnevale delle Forze di Polizia (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’edizione 2021 di “Una grassa domenica” si terrà il 27 febbraio; sarà dedicata al sostegno del Reparto Pediatria dell’Ospedale San Camillo Roma – Ci sarà anche l’attore Corrado Oddi, che molti ricorderanno nei panni del Giudice Falcone del docufilm della Rai, tra i protagonisti della tredicesima edizione di “Una grassa domenica– Festa del del Carnevale delle Forze di Polizia”, la kermesse organizzata dal Dipartimento Spettacoli e Attività Sociali dell’Associazione Argos Forze di Polizia in collaborazione con Oasi Park e AssoTutela. Una grande festa che, dopo l’edizione 2021 tutta in digital per le restrizioni imposte dalla pandemia, torna in presenza il prossimo 27 febbraio, a partire dalle ore 15, presso Oasi Park, ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’edizione 2021 di “Una grassa domenica” si terrà il 27 febbraio; sarà dedicata al sostegno del Reparto Pediatria dell’Ospedale San Camillo– Ci sarà anche, che molti ricorderanno nei panni del Giudice Falcone del docufilm della Rai, tra i protagonisti della tredicesima edizione di “Una grassa domenica– Festa del deldi”, la kermesse organizzata dal Dipartimento Spettacoli e Attività Sociali dell’Associazione Argosdiin collaborazione con Oasi Park e AssoTutela. Una grande festa che, dopo l’edizione 2021 tutta in digital per le restrizioni imposte dalla pandemia, torna in presenza il prossimo 27 febbraio, a partire dalle ore 15, presso Oasi Park, ...

