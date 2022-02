Report Aifa, boom prescrizioni pillola Pfizer, +54% in 7 giorni (Di venerdì 25 febbraio 2022) Milano, 25 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 8mila (8.194) i pazienti Covid curati a casa con le pillole antivirali molnupiravir (Lagevrio*) di Merck (Msd fuori da Usa e Canada) e Paxlovid* di Pfizer. Dal quinto Report dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa sul monitoraggio degli antivirali per la terapia di Covid-19, finora il numero di trattamenti avviati per Lagevrio risultano 7.282 e quelli avviati per Paxlovid 912, con un boom di prescrizioni per quest'ultimo farmaco in 7 giorni (572): la media giornaliera dell'ultima settimana monitorata è di circa 82 contro 53 nella precedente, in aumento di quasi il 54% (+53,76). Per Lagevrio le nuove prescrizioni sono invece 949, con una media giornaliera che nell'ultima settimana scende a circa 135 da circa 149 della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Milano, 25 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 8mila (8.194) i pazienti Covid curati a casa con le pillole antivirali molnupiravir (Lagevrio*) di Merck (Msd fuori da Usa e Canada) e Paxlovid* di. Dal quintodell'Agenzia italiana del farmacosul monitoraggio degli antivirali per la terapia di Covid-19, finora il numero di trattamenti avviati per Lagevrio risultano 7.282 e quelli avviati per Paxlovid 912, con undiper quest'ultimo farmaco in 7(572): la media giornaliera dell'ultima settimana monitorata è di circa 82 contro 53 nella precedente, in aumento di quasi il 54% (+53,76). Per Lagevrio le nuovesono invece 949, con una media giornaliera che nell'ultima settimana scende a circa 135 da circa 149 della ...

