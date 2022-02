Putin ha una ‘kill list’ e pianifica l’uccisione di persone LGBT dopo l’invasione in Ucraina

(Di venerdì 25 febbraio 2022) A poche ore daldella Russia diin, la comunitàdi Kiev si è mobilitata sui social: “Restiamo forti, non facciamoci intimidire.si romperà tutti i denti cercando di morderci. Siamo un Paese che ha scelto i valori dei diritti umani, dell’umanità, della vita e della personalità.vive nel passato, il suo posto è lì. Noi nn ci arrenderemo mai, la vittoria sarà nostra“. Purtroppo però non arrivano buone notizie per la comunità. Un funzionario statunitense ha parlato al magazine Foreign Policy ed ha rivelato cheavrebbe stilato unacomposta da dissidenti, giornalisti, attivistie chiunque si opponga alla sua ...

Advertising

matteorenzi : Giusto condannare la Russia ma servono anche risposte. Credo che NATO e UE debbano agire INSIEME, parlando con una… - Adnkronos : La stretta di mano tra #Trump e #Putin domina il web. Una domanda su tutte, tra gli utenti 'Cosa sarebbe successo c… - fanpage : #RussiaUkraineConflict Una donna e un bambino guardano fuori dal finestrino di un autobus mentre scappano dalla gu… - DottVicidomini : @bobocraxi @Corriere ?????? Condanniamo duramente l'aggressione immotivata di Putin contro l'Ucraina. Ora l'Unione Eu… - Amarant07488839 : @LegaSalvini Ma ancora avete il coraggio di parlare? Senza ovviamente mai condannare il vero responsabile di una gu… -

Ultime Notizie dalla rete : Putin una

...da crociera ipersonici "Zircon" sono le nuove armi che Vladimirha definito "invincibili" in un colloquio con l'omologo bielorusso e alleato, Alexander Lukashenko. L'ultima dimostrazione in...A spiegare la strategia della Russia ci pensa uno degli uomini più vicini a, si tratta di ... le nazioni che gli Usa possono motivare contro la Russia sonominoranza . Cina , India , Medio ...L’esercito di Mosca ha dato vita ad una sorta di manovra a tenaglia, entrando in Ucraina da est, passando appunto per la già citata regione Donbass, e anche dal nord, arrivando fino a Kiev e ...dove non è presente una maggioranza russofona, il costo sarebbe altissimo per Mosca. Ma loro questo già lo sanno, anche dalla loro esperienza sovietica in Afghanistan. Non penso che adotteranno questa ...