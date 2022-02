"Noi, comunque...". Mattia Binotto gela i tifosi della Ferrari: un altro anno fallimentare? (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ancora troppo presto per valutare classifiche o dare i giudizi, ma rivedere la rossa davanti nei primi test della stagione a Barcellona (Red Bull e Mercedes stanno però giocando a nascondino), è un puro piacere per gli amanti del Cavallino. Oggi, venerdì 25 febbraio, l'ultima giornata di prove, poi si ritornerà in pista in Bahrain tra 10 e 12 febbraio, la settimana precedente all'inizio del Mondiale (fissato per il 20 marzo proprio dal circuito di Sakhir). Intanto, Mattia Binotto è soddisfatto delle prestazioni della F1-75: “Troppo presto per dare giudizi, abbiamo girato con una buona costanza e raccolto molti dati, altri stamattina ed è molto importante — ha detto nella conferenza stampa dell'ora di pranzo giovedì —, Ma per capire le differenze di passo è presto, siamo tutti vicini, che poi è quello ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ancora troppo presto per valutare classifiche o dare i giudizi, ma rivedere la rossa davanti nei primi teststagione a Barcellona (Red Bull e Mercedes stperò giocando a nascondino), è un puro piacere per gli amanti del Cavallino. Oggi, venerdì 25 febbraio, l'ultima giornata di prove, poi si ritornerà in pista in Bahrain tra 10 e 12 febbraio, la settimana precedente all'inizio del Mondiale (fissato per il 20 marzo proprio dal circuito di Sakhir). Intanto,è soddisfatto delle prestazioniF1-75: “Troppo presto per dare giudizi, abbiamo girato con una buona costanza e raccolto molti dati, altri stamattina ed è molto importante — ha detto nella conferenza stampa dell'ora di pranzo giovedì —, Ma per capire le differenze di passo è presto, siamo tutti vicini, che poi è quello ...

Advertising

GrandeFratello : È stato un brutto risveglio: ci siamo svegliati con immagini di guerra. Qualsiasi scappatoia non sarebbe mai quell… - trash_italiano : La cosa bella di questo concorso è che il cast è talmente random che potrebbero benissimo annunciare Rita De Cresce… - FBiasin : “Ué, solito caffettino?” “Sì grazie”. “…comunque l’#Inter è come il mio condominio”. “In che senso?”. “Nel senso ch… - hetakuso____ : @w84eeeb AMO NOI, mi riduco pure io sempre all'ultimo???? Comunque io niente penso che oggi studierò qualcosa per lun… - MaryngaChan : RT @issuebby: comunque rega, cercate di capire: se le persone non scrivono nulla sulla guerra non vuol dire che non siano preoccupate o la… -