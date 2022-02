Marotta: «Dobbiamo essere ambiziosi e dire che lottiamo per lo scudetto» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Poco prima del match con il Genoa, ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta. Ha commentato la scelta di tenere in panchina Lautaro, al quale Inzaghi ha preferito Sanchez. “Una normale rotazione, considerando che nell’ultimo periodo si sono disputate tante gare. Si tratta di un avvicendamento fisiologico, ritengo che un grande club debba avere titolari e co-titolari: tra chi gioca e chi sta in panchina, non c’è un grande gap”. La classifica è diversa rispetto a prima… “Siamo arrivati a questo momento dopo un periodo straordinario dal punto di vista dei risultati. Adesso i nostri giocatori hanno affrontato tante partite non solo di club ma anche con le Nazionali: i nostri stessi problemi li hanno avuti anche altre formazioni che lottano per il vertice, questi sono i mesi più difficili per le squadre italiane ma è un momento ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 febbraio 2022) Poco prima del match con il Genoa, ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe. Ha commentato la scelta di tenere in panchina Lautaro, al quale Inzaghi ha preferito Sanchez. “Una normale rotazione, considerando che nell’ultimo periodo si sono disputate tante gare. Si tratta di un avvicendamento fisiologico, ritengo che un grande club debba avere titolari e co-titolari: tra chi gioca e chi sta in panchina, non c’è un grande gap”. La classifica è diversa rispetto a prima… “Siamo arrivati a questo momento dopo un periodo straordinario dal punto di vista dei risultati. Adesso i nostri giocatori hanno affrontato tante partite non solo di club ma anche con le Nazionali: i nostri stessi problemi li hanno avuti anche altre formazioni che lottano per il vertice, questi sono i mesi più difficili per le squadre italiane ma è un momento ...

