Love is in the Air, replica puntata del 25 febbraio 2022 in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi venerdì 25 febbraio 2022, con la soap turca Love is in the Air. Nella puntata odierna Piril è preoccupata per le sorti di Art Life e cerca in tutti i modi di portare a buon fine il progetto in Qatar, ma senza successo. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming.

