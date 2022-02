(Di venerdì 25 febbraio 2022) L’attore venne eletto nel 2019 per la promessa di combattere la corruzione e risolvere il conflitto nell’Ucraina orientale. Ora la sua sfida lanciata agli invasori russi lo sta rendendo un eroe per gli ucraini

Advertising

sole24ore : ?? Il grido di #Zelenskyj, leader lasciato solo: - mandorladolce65 : Buongiorno. Il grido di Zelenskyj, Presidente lasciato solo. Europa e America, siete con noi? - marcocarestia : RT @sole24ore: ?? Il grido di #Zelenskyj, leader lasciato solo: - pl1952 : Il grido di Zelenskyj, leader lasciato solo:?«Europa e America, siete con noi?» @sole24ore - Vest7Pedan : RT @sole24ore: ?? Il grido di #Zelenskyj, leader lasciato solo: -

Ultime Notizie dalla rete : grido Zelenskyj

Il Sole 24 ORE

"Il nostro Presidente Volodymyrnon se ne va. Siamo un popolo resistente , lui ci sta ... al freddo" - Attacco all Ucraina, proteste anche nelle città russe - Ucraina, ildei civili: "...Dicono che gli Stati Uniti, infastiditi dall'indisponibilità dia farsi guidare troppo, avessero ipotizzato un golpe "soft", sostituendo il presidente con l'attuale ministro degli Esteri, ...L’attore venne eletto nel 2019 per la promessa di combattere la corruzione e risolvere il conflitto nell’Ucraina orientale. Ora la sua sfida lanciata agli invasori russi lo sta rendendo un eroe per gl ...