Il discorso di Zelensky alla seconda sera di conflitto | «Questa notte sarà più dura del giorno» – Il video

«Questa notte sarà più dura del giorno» ha detto il presidente ucraino Zelensky alla fine del secondo giorno di combattimenti tra le truppe ucraine e russe. IN un discorso diffuso sui social, Zelensky ha ammesso: «Molte città del nostro Stato sono sotto attacco: Chernihiv, Sumy, Kharkiv, i nostri ragazzi e ragazze nel Donbas, le città del sud, un'attenzione speciale a Kiev. Non possiamo perdere la capitale». Proprio su Kiev si concentrano le maggiori preoccupazioni del presidente ucraino, visto che sin dalle prime ore di Questa mattina 25 febbraio sono stati avvistati i primi tank russi avvicinarsi alle porte della città: «Questa notte lanceranno un assalto – ha detto ...

