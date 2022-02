Guerra Ucraina-Russia, F1 cancella il Gp di Sochi (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, la Formula1 cancella il Gp di Sochi. “Giovedì sera la Formula 1, la Fia e le squadre hanno discusso della posizione del nostro sport e la conclusione, inclusa l’opinione di tutte le parti interessate, è che è impossibile tenere il Gran Premio di Russia nelle circostanze attuali”, scrive la Formula1 sul suo sito, al termine di una mattinata passata ad esaminare la situazione. Il Gp di Sochi doveva tenersi il 25 settembre. “Il Campionato del mondo di Formula 1 Fia visita paesi di tutto il mondo con una visione positiva per unire le persone, unendo le nazioni. Osserviamo gli sviluppi in Ucraina con tristezza e shock e speriamo in una soluzione rapida e pacifica alla situazione attuale”. Funweek. Leggi su funweek (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) –, la Formula1il Gp di. “Giovedì sera la Formula 1, la Fia e le squadre hanno discusso della posizione del nostro sport e la conclusione, inclusa l’opinione di tutte le parti interessate, è che è impossibile tenere il Gran Premio dinelle circostanze attuali”, scrive la Formula1 sul suo sito, al termine di una mattinata passata ad esaminare la situazione. Il Gp didoveva tenersi il 25 settembre. “Il Campionato del mondo di Formula 1 Fia visita paesi di tutto il mondo con una visione positiva per unire le persone, unendo le nazioni. Osserviamo gli sviluppi incon tristezza e shock e speriamo in una soluzione rapida e pacifica alla situazione attuale”. Funweek.

