Guerra in Ucraina, la Russia assedia Kiev. Morti e feriti, migliaia di civili in fuga (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Guerra in Ucraina prosegue. La Russia assedia Kiev, i carri armati sono arrivati a pochi chilometri dalla capitale. Fonti ucraine parlano di 137 soldati uccisi e 800 militari russi Morti. Nella notte il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato: "Siamo stati lasciati soli a combattere contro l'Armata rossa" e ancora: "Sono io l'obiettivo numero uno del nemico, la mia famiglia è il numero due". L'invasione russa è iniziata giovedì 24 febbraio, alle 4 del mattino. Vladimir Putin ha autorizzato una "operazione militare speciale" nella notte e truppe russe sono entrate nel territorio ucraino dal fronte Nord ed Est, dalla BieloRussia e dalla Crimea. Scontri si sono registrati a Chernobyl. Bombardamenti e combattimenti, oltre a Kiev, sono stati ...

