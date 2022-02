Guerra in Ucraina, la Nato condanna l’aggressione russa. Stoltenberg: “Mosca è l’unica responsabile. Ha ridotto in frantumi la pace sul continente europeo” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “La Nato condanna l’aggressione russa dell’Ucraina con la massima fermezza”. Sono queste le parole usate del segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, aprendo il Summit straordinario sulla Guerra in Ucraina. “Condanniamo nei termini più forti possibili l’invasione russa dell’Ucraina”, ha detto Stoltenberg. “Chiediamo alla Russia di cessare immediatamente la sua azione militare. Sosteniamo pienamente la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina” ha aggiunto il numero uno della Nato. Guerra in Ucraina, Stoltenberg: “Mosca è l’unica ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Ladell’con la massima fermezza”. Sono queste le parole usate del segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens, aprendo il Summit straordinario sullain. “Condanniamo nei termini più forti possibili l’invasionedell’”, ha detto. “Chiediamo alla Russia di cessare immediatamente la sua azione militare. Sosteniamo pienamente la sovranità e l’integrità territoriale dell’” ha aggiunto il numero uno dellain: “...

