Guerra in Ucraina, Grandi (UNHCR): 50mila ucraini fuggiti in 48 ore (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nelle ultime 48 ore più di 50mila ucraini hanno lasciato il paese, mentre si svolgeva l'invasione russa. L'ha affermato l'alto commissario per i rifugiati Onu Filippo Grandi attraverso un tweet.

