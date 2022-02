Forze dell’Ordine protestano. Il 27 febbraio in piazza (Di venerdì 25 febbraio 2022) Riceviamo e pubblichiamo Cara Concittadina, Caro Concittadino, nell’interesse dell’unità popolare e con il primario obiettivo di ristabilire l’armonia nella popolazione, duramente provata da anni di limitazioni, sacrifici e discriminazioni, Ti informiamo che Max Massimi, portavoce ufficiale delle comunicazioni (anche per il tramite del canale Qui Radio Londra), Claudia Soave, Antonio Porto e l’Avv. Federico Maresca hanno assunto l’impegno di organizzare una pacifica riunione popolare, nel corso della quale, innanzitutto, riportare l’armonia tra il Popolo e le Forze dell’Ordine. Le Forze dell’Ordine, infatti, sono parte integrante ed essenziale del Popolo stesso e non sono in alcun modo contrapposte ad esso, come troppa cattiva informazione cerca invece di raccontare. Tutti i singoli individui che si riuniscono ... Leggi su forzearmatenews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Riceviamo e pubblichiamo Cara Concittadina, Caro Concittadino, nell’interesse dell’unità popolare e con il primario obiettivo di ristabilire l’armonia nella popolazione, duramente provata da anni di limitazioni, sacrifici e discriminazioni, Ti informiamo che Max Massimi, portavoce ufficiale delle comunicazioni (anche per il tramite del canale Qui Radio Londra), Claudia Soave, Antonio Porto e l’Avv. Federico Maresca hanno assunto l’impegno di organizzare una pacifica riunione popolare, nel corso della quale, innanzitutto, riportare l’armonia tra il Popolo e le. Le, infatti, sono parte integrante ed essenziale del Popolo stesso e non sono in alcun modo contrapposte ad esso, come troppa cattiva informazione cerca invece di raccontare. Tutti i singoli individui che si riuniscono ...

